رفع السيارات المتهالكة من شوارع الجيزة (صور)
10:59 م الجمعة 03 يوليه 2020
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(مصراوي):
أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، رفع وإزالة الإشغالات والتعديات والسيارات المتروكة والمتهالكة في شوارع خاتم المرسلين وترسا حتى ترعة الزمر.
يأتي هذا في إطار ما أعلنته المحافظة، من إجراءات لنظافة وتجميل وكفاءة شوارع المحافظة.
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