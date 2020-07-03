الأوقاف: إنهاء خدمة المدير الإداري ومجازاة الأئمة العاملين في مسجد الحسين

كتب- محمود مصطفى:



قررت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة المدير الإدارى لمسجد الإمام الحسين، ومجازاة 2 من أئمة المسجد بخصم شهر من بدل صعود المنبر، وخصم ثلاثة أيام من عاملين ومقيم الشعائر، بناء على التحقيق الذي أجرته مديرية أوقاف القاهرة اليوم والمذكرة التي رفعتها بهذا الخصوص.

وأصدرت وزارة الأوقاف، توجيهاتها لمديرية القاهرة بتعقيم مسجد الحسين، وعمل حرم آمن يحول دون الوصول إلى الضريح، بعد إعادة فتح المسجد للصلاة ورفع تقرير فور إنهاء التكليفات.

وشكل وزارة الأوقاف، لجنة برئاسة الشيخ صبري يس رئيس قطاع المديريات وعضوية كل من : المهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش، ومديري المديريات، بتطبيق موضوع الحرم الآمن للضريح في جميع المساجد التي بها أضرحة، وبما يحول دون قيام بعض المريدين من التمسح بالأيدي حفاظا على سلامة الجميع، وعلى أن يتم الانتهاء من ذلك في جميع المساجد التي بها أضرحة قبل نهاية الأسبوع المقبل.

كانت وزارة الأوقاف، قررت غلق مسجد الإمام الحسين، الخميس، وإحالة جميع العاملين به للتحقيق، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن سبب إغلاق المسجد يعود إلى رصد بعض المصلين يقومون بتقبيل ضريح الإمام الحسين، ما يساعد على نشر العدوى في أي وقت.​