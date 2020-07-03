"حكاية مصر الجديدة".. كتيب جديد يروي حكاية مدينة الشمس

(مصراوي):

أصدرت وزارة السياحة والآثار، كتيبًا ثقافيًا بعنوان "حكاية مصر الجديدة" باللغتين العربية والإنجليزية، على هامش افتتاح معرض "هليوبوليس.. مدينة الشمس" بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة.

وقالت الدكتورة نيفين نزار معاون الوزير للعرض المتحفي، الكتيب مقسم إلى قسمين؛ الأول يشمل الأحداث التاريخية والحوار بين الشخصيات الرئيسة التي أسست ضاحية مصر الجديدة، والقسم الثاني، يتضمن معلومات جديدة وحقائق علمية غير معروفة عن القصر وتاريخ المدينة.

وأشارت إلى أن الكتاب يخاطب مختلف الفئات العمرية، ولا يهدف فقط إلى سرد تاريخ "هليوبوليس/مصر الجديدة"، التي تحولت مع مطلع القرن العشرين من صحراء قاحلة إلى ضاحية عمرانية متكاملة الخدمات، ولكنه يصطحب الزائر في رحلة عبر الزمن يعود من خلالها إلى أجواء قصر البارون إمبان ليتعرف على رواد العمارة والفن والهندسة الذين قاموا ببناء مدينة عمرانية فريدة ومتكاملة بمصر الجديدة تنافس بتخطيطها المعماري المتميز مدن باريس وبروكسل.

وأضافت نزار إن هذا الكتيب يعد بمثابة قيمة مضافة في معارض وزارة السياحة والآثار، حيث يُقدم محتوى تاريخي في شكل قصصي للتراث غير المادي لمدينة هليوبوليس، كما تم إخراجه بتصميم معاصر وجذاب ساعد في تقديم المعلومات العلمية بشكل مبسط.

وأكملت: "يضم الكتيب رسومات إيضاحية، وصور أرشيفية ومشاهد تخيلية بين أبطال القصة تساعد في توصيل المعلومات وجذب انتباه القارئ، كما تم مراعاة سمات العصر في اختيار الألوان وأزياء الشخصيات (أبطال الحكاية) لتكون متماشية مع طابع الفترة التاريخية".

وأُلحق به كتيب للتلوين، بهدف ربط الأطفال بقصة المعرض ومعالم مصر الجديدة والشخصيات التاريخية التي صنعت هذا التاريخ.