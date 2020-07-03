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"مازالت هناك خلافات جوهرية".. الري: اجتماع جديد بشأن سد النهضة غدًا

09:27 م الجمعة 03 يوليه 2020
"مازالت هناك خلافات جوهرية".. الري: اجتماع جديد بشأن سد النهضة غدًا

سد النهضة

(مصراوي):


أعلنت وزارة الري، استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية جنوب إفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، والخبراء القانونين من مكتب الاتحاد.

يأتي هذا في إطار اجتماع القمة الإفريقية المصغرة الذي عُقد برعاية الاتحاد الإفريقي، يوم 26 يونيو الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء مكتب الاتحاد الإفريقى من كينيا ومالي والكونغو الديمقراطية، وبمشاركة عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.


واستعرضت مصر والسودان وإثيوبيا موقفهم بخصوص مفاوضات سد النهضة، والتي أظهرت أنه لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على استكمال النقاشات غدًا السبت، بالآلية نفسها بحضور المراقبين والخبراء.

سد النهضة وزارة الري إثيوبيا جنوب إفريقيا

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