​افتتاح معرض "المدن الغارقة.. عالم مصر الساحر" في فيرجينيا الأمريكية

(مصراوي):

افتُتحت صباح اليوم الجمعة، فعاليات معرض "المدن الغارقة.. عالم مصر الساحر"، في مدينة فيرجينيا الأمريكية، في محطته الرابعة بالويلات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المعرض يضم 293 قطعة أثرية انتشلت من مدينتي هيراكلون وكانوبيس بالميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية وميناء أبي قير، وتضم الآثار تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول.

ومن أهم القطع المعروضة؛ تماثيل ضخمة للآلهة إيزيس وسيرابيس وتماثيل لأبي الهول، بالإضافة إلى بعض الحلي والأدوات المنزلية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ المعرض في استقبال الجمهور غدًا السبت، وحتى شهر يناير 2021، على أن يستقبل 35 زائرًا فقط كل ربع ساعة، ضمن الاشتراطات والإجراءات الاحترازية التي تتخذها إدارة المتحف لتنظيم الزيارة بالمعرض وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، كما تم مد ساعات العمل لتصبح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء، منعًا لتكدس الزائرين.

جدير بالذكر أن معرض "المدن الغارقة.. عالم مصر الساحر“ بدأ رحلته حول العالم متذ عام 2015، كان أولها بمعهد العالم العربي في فرنسا تحت عنوان (أوزيريس.. أسرار مصر الغارقة) ثم انتقل إلى المتحف البريطاني بإنجلترا حتى أنهى رحلته في المدن الأوروبية بمدينة زيورخ بسويسرا، ثم بدأ رحلته بالولايات المتحدة الامريكية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري ثم مينابولس.