أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الصحة: نجاح ولادة 16 مصابة بـ"كورونا" في مستشفى إسنا التخصصي (صور)

07:53 م الجمعة 03 يوليه 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

(مصراوي):

نجح الفريق الطبي بمستشفى إسنا التخصصي، في الولادة رقم 16 لمريضة مصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

مستشفى إسنا التخصصي فيروس كورونا وزارة الصحة كوفيد 19

الخبر التالى:

"الصحة" تنشر إرشادات جديدة لنظافة الغذاء وسلامته.. تعرف عليها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10829431

    عدد المصابين

  • 6048249

    عدد المتعافين

  • 519397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"سونا": استئناف مفاوضات سد النهضة تحت إشراف جنوب إفريقيا