الصحة: نجاح ولادة 16 مصابة بـ"كورونا" في مستشفى إسنا التخصصي (صور)
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(مصراوي):
نجح الفريق الطبي بمستشفى إسنا التخصصي، في الولادة رقم 16 لمريضة مصابة بفيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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عدد المصابين
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عدد المتعافين
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