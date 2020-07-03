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حدث في 8 ساعات| الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وهذه الفئات يستقطع 1% من رواتبها

07:35 م الجمعة 03 يوليه 2020
حدث في 8 ساعات| الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وهذه الفئات يستقطع 1% من رواتبها

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:


شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، كان أبرزها تحذير الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة، وتفاصيل مغادرة 27 رحلة مطار القاهرة الدولي، وإزالة سور مخالف لأحد أعضاء مجلس النواب، ونقابة الصحفيين تعلن شروط استئناف العمل النقابي، و12 فئة ينطبق عليها استقطاع 1% من راتبها.

ويرصد (مصراوي) أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية كالتالي:

درجات الحرارة مطار القاهرة الدولي مجلس النواب نقابة الصحفيين إيمان شاكر وزارة التعليم والتعليم محمود شعراوي فيروس كورونا

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