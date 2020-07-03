أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

106 سنوات.. مستشفى دمنهور التعليمي يستقبل أكبر مُعمَّر مصاب بكورونا

03:51 م الجمعة 03 يوليه 2020
106 سنوات.. مستشفى دمنهور التعليمي يستقبل أكبر مُعمَّر مصاب بكورونا

مستشفى دمنهور التعليمي

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إن مستشفى دمنهور التعليمي استقبل اليوم الجمعة، أكبر مُعمَّر مصاب بفيروس كورونا المستجد ويبلغ من العمر 106 سنوات.

وأضاف السودة، في بيان اليوم، إن المريض يلقى كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لحين أن يمن الله عليه بالشفاء، في ضوء توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، لتوفير الرعاية الطبية للمرضى المصابين بالفيروس.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، أن المريض دخل المستشفى اليوم بعد ثبت إيجابية المسحة وإصابته بفيروس كورونا ويعاني من أمراض السكر والضغط مع أعراض تنفسية متوسطة، ويخضع حاليا للعلاج والرعاية دخل الرعاية المركزة بالمستشفى.

مستشفى دمنهور التعليمي فيروس كورونا محمد فوزي السودة وزارة الصحة أمراض السكر

الخبر التالى:

تشمل القطاع الخاص.. 12 فئة ينطبق عليها استقطاع 1% من الرواتب في قانون المساهمة التكافلية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10829431

    عدد المصابين

  • 6048249

    عدد المتعافين

  • 519397

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وفاة الفنان محمود جمعة داخل مستشفى بنها الجامعي