10 ضوابط.. عودة العمل بنقابة "الصحفيين" بكامل طاقته غدا

كتب- مصراوي:

أعلن محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه بداية من الغد 4 يوليو سيعود مبنى نقابة الصحفيين للعمل بكامل طاقته وبمواعيد العمل المتبعة من العاشرة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا، حيث سيغلق المبنى بعد مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف شبانة، في بيان، الجمعة، أن النقابة اتخذت كافة التدابير الاحترازية اللازمة منذ تفشي فيروس كورونا بشهر مارس الماضي وتم تطبيقها بحزم لصالح الصحفيين مما جعل مبنى النقابة آمنا ولم تظهر فيه حالة اشتباه واحدة، لافتا إلى أنه لولا استجابة الصحفيين لهذه الإجراءات ما كان هذا النجاح لمبنى النقابة.

وتابع: ومع عودة المبنى للعمل بكامل طاقته يرجى من جميع الزملاء الصحفيين والزائرين ومرتادي مبنى النقابة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي سيتم تنفيذها بداية من السبت وتشمل ما يلي:

1- الالتزام بالدخول من بوابة التعقيم الإلكترونية للتعقيم وقياس درجة حرارة الجسم، وهي آمنة تماما ومن أحدث بوابات التعقيم في مصر والتعقيم يتم بالبخار وليس الرذاذ وتحت إشراف كامل من وزارة الصحة والهيئة العربية للتصنيع.

2- ارتداء الكمامة إلزاميًا طوال فترة التواجد بالمبنى مع الالتزام بعدم رفعها عن المكان المخصص لها بالوجه نهائيًا.

3- الالتزام بتعقيم اليدين فور الدخول للمبنى من خلال الكحول المتواجد بجميع أرجاء المبنى.

4- الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي داخل المبنى وهي 1.5 متر على الأقل وتمنع التجمعات داخل المبنى نهائيا خلال هذه الفترة.

5- عدم التلامس أو السلام بالأيدي نهائيًا والالتزام بمسافات التباعد.

6- الالتزام بإجراءات العطس أو الكحة باستخدام المناديل الورقية ورمي المنديل فورا بأقرب صندوق للقمامة.

7- في حال ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 37.3 لن يسمح نهائيا بدخول المبنى حفاظا على سلامة الجميع.

8- الالتزام بسعة اثنين فقط بالأسانسير الصغير وثلاثة بالكبير بجانب عامل الأسانسير والانتظار قليلا لأجل الحفاظ على الصحة.

9- الالتزام بالتعليمات عند التعامل مع مكاتب الخدمات الحكومية كالشهر العقاري والبريد والخدمة المدنية وغير ذلك حيث سيتم الالتزام برقم دورك والانتظار بالمكان المخصص للانتظار.

10- استمرار غلق المطعم والكافتيريا بالدور الثامن والاكتفاء فقط بالأوفيسات المتواجدة بالأدوار المختلفة للحصول على المياه والمشروبات الباردة، على أن تكون المشروبات الساخنة بالأكواب والملاعق المستخدمة لمرة واحدة.

وقال شبانة: إذا كان التعايش مع فيروس كورونا أمر لا مفر منه فإنه في المقابل الاحتراز منه واجب علينا جميعا ولذلك يرجى الالتزام بهذه الإجراءات.