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3 فئات مستثناة من استقطاع "الراتب والمعاش" في قانون المساهمة التكافلية قبل إقراره

01:15 م الجمعة 03 يوليه 2020
3 فئات مستثناة من استقطاع "الراتب والمعاش" في قانون المساهمة التكافلية قبل إقراره

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

يصوت مجلس النواب، الأحد المقبل، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، باقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش.

ويجيز القانون، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيًا، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني،

كما أكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.

وتقضي المادة الأولي، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً شهريا يتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين.

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