"بحوث الصحراء" ينجح في إنتاج شتلات "البيانكم" المتحمل للملوحة العالية

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور نعيم مصلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، عن توصل الباحثين بمركز البحوث التطبيقية، والتابع لمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، لإنتاج نوع من نبات " البيانكم" المعمر لتحمل الملوحة سواء كانت في التربة أو مياه الري من خلال إطلاق برنامج لنشر "البيانكم" لإنتاج الأعلاف تحت ظروف الملوحة، وذلك للوصول إلى حزمة توصيات فنية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، والتي تخدم مناطق التوسع الأفقي التي تتصف بمياه جوفية عالية الملوحة، مثل منطقة المغرة بجنوب العلمين بمحافظة مطروح وسيوة، والتي تساهم في تنمية الثروة الحيوانية بتلك المناطق.

وأضاف نعيم، في بيان، اليوم الجمعة، أنه تم تجهيز دورة إنتاج شتلات نبات "البيانكم" المتحمل للملوحة العالية بعد فترة 19 يوما من عملية الزراعة للتقاوي بصوب مركز البحوث التطبيقية ويتم حاليا التجهيز لزراعتها بواحة سيوة التي تبعد عن مدينة مرسى مطروح بقرابة الـ300 كم جنوباً.

وأوضح المهندس محمود عيد، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والتابع لمركز بحوث الصحراء، أن فريق العمل بالمركز قد توصل إلى بعض الممارسات الجيدة لأقلمة نباتات البانيكم المعمر لتحمل الملوحة حتى 8000-10000 جزء في المليون وقد تم تنفيذ 22 حقلا إرشاديا بمطروح بالإضافة إلى حقول إرشادية بسيوة لدى المزارعين.

وأشار المهندس عبدالحميد إسرافيل، مدير وحدة المراعي بمركز التنمية المستدامة بمطروح والقائم على تنفيذ البرنامج، إلى أنه تم التوصل إلى طريقة مثلى لإنتاج شتلات من البانيكم لتكون أمهات تساعد المزارعين على سهولة الإكثار المحلي بحقولهم والتوسع في زراعة الأعلاف الخضراء بهدف الاستغلال الأمثل للمياه ذات الملوحة العالية والأراضي المتأثرة بالأملاح في إنتاج العلف وتنمية الثروة الحيوانية، وهذا يطبق لأول مرة بمناطق المراعي المتدهورة في محافظة مطروح.