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المطار يستقبل 62 رحلة تقل 8393 راكبًا على مدار اليوم

11:58 ص الجمعة 03 يوليه 2020
المطار يستقبل 62 رحلة تقل 8393 راكبًا على مدار اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولى على مدار اليوم الجمعة، 62 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة تقل حوالي 8393 مصريًا، كما تغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 5178 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار: يصل إلى صالات الوصول خلال الـ24 ساعة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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