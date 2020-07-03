الإسكان: تشطيب 528 شقة بمشروع "جنة" بمدينة المنيا الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية لـ528 وحدة سكنية (22 عمارة) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بمدينة المنيا الجديدة، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات وواجهات العمارات تزامناً مع أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع.

من جانبه أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه يجري حالياً العمل على قدم وساق بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بالمرحلة الأولى بالمنطقة الترفيهية أسفل نادي المهندسين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الرئيسية للغاز الطبيعي للمشروع، وجارٍ أعمال التشطيبات الداخلية وتنسيق الموقع العام شامل (club hous، و2 بحيرة مائية وحمام سباحة وأعمال تنفيذ السور الخارجي والبوابات.

وأكد رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، استمرار العمل على مدار الأسبوع لسرعة الانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين بمواقع العمل، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدفع عجلة التنمية ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بسير الأعمال بمدينة المنيا الجديدة.

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