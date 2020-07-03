التنمية المحلية تتلقى 5 آلاف كمامة من مؤسسة "بنحبك يا مصر"

كتب- محمد نصار:

تلقت وزارة التنمية المحلية، تبرعا بحوالي 5 آلاف كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية" لتوزيعها على العاملين بالوزارة وعدد من المحافظات.

واستقبل اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام، المهندسة زينب بشير، رئيس المؤسسة بمقر الوزراة لتسلم الكمامات.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بأهمية دور المجتمع المدني في مساعدة الجهات المسئولة بالدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا والتوعية الدائمة للمواطنين.

ووجه شعراوي، الشكر للقائمين على المؤسسة لإسهاماتهم المجتمعية مع بعض الوزارات والمحافظات خلال الفترة الماضية، مثمناً دورهم في خدمة المجتمع خاصة في ظل الأزمة الراهنة التي تتطلب تتضافر الجهود مع مؤسسات الدولة وبين وزارة التنمية المحلية والمجتمع المدني مثل مؤسسة بنحبك يامصر حتى يتم تجاوز هذه الأزمة.

ومن جانبها، أعربت المهندسة زينب بشير، رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر للتنمية"، عن شكرها لوزارة التنمية المحلية على تعاونهم مع منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لمكابحة جائحة كورونا في مختلف أنحاء الجمهورية .

وأضافت أن المؤسسة ساهمت في توزيع آلاف الكمامات الطبية والبدل الواقية على الأطباء في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن توزيع آلاف الكمامات الطبية أيضًا على الطلاب حفاظًا على صحتهم في ظل الظروف الراهنة، موضحة أن المؤسسة قامت بتوزيع عدد من الكمامات الطبية على العاملين بوزارة الهجرة، وذلك انطلاقا من الشعور بالمسئولية تجاه الأفراد العاملين بمؤسسات الدولة وأهمية الحفاظ على سلامتهم.