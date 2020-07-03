اليوم.. صلاة الجمعة تؤدى ظهرا في المنازل
كتب- محمد نصار:
أكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم إقامة صلاة الجمعة اليوم من مسجد السلطان حسن في القاهرة، بعدد محدود من المصلين، حيث تؤدى صلاة الجمعة اليوم ظهرًا في المنازل.
وشددت الوزارة، على جميع العاملين في جميع المساجد عدم فتح أي مسجد أو تركه مفتوحا أو فتحه حتى لصلاة الظهر اليوم الجمعة.
وكانت وزارة الأوقاف قررت إعادة فتح المساجد للصلوات بشروط معينة على رأسها استمرار تعليق صلاة الجمعة، وغلق دورات المياه ودور المناسبات والأضرحة.
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