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اليوم.. إقامة شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن

01:51 ص الجمعة 03 يوليه 2020
اليوم.. إقامة شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلطان حسن

مسجد السلطان حسن

كتب - محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف المصرية موضوع : " مفهوم الوفاء للوطن " ليكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السلطان حسن فقط.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن صلاة الجمعة تؤدى بذات ضوابط إقامتها في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل، أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان حسن بالقاهرة

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.​

مسجد السلطان حسن صلاة الجمعة وزارة الأوقاف

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