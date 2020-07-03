مستشار الجامعة الأمريكية يكشف حقيقة تحرش طالب بزميلاته

كتب - يوسف عفيفي:

قال المستشار الإعلامي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أشرف حاتم، إن ما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول قيام طالب ينتمي للجامعة بالتحرش بالطالبات أمر يدعو للدهشة، موضحا أنه طالب سابق بالجامعة والجامعة لا علاقة لها به حاليًا.

وأوضح حاتم، في تصريحات لمصراوي، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تؤلف قصص لا واقع لها والجامعة متوقفة منذ 3 أو 4 اشهر، والعمل الحالي يتم "أونلاين" وحتى لو في تحرش هيكون "أونلاين" فأين التحرش الذي يتحدث عنه البعض؟

وتابع: "لا ينتمي الطالب المتداول اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجامعة حاليا وليس هناك شكوى في الجامعة الأمريكية منذ سنوات، وما يثار الآن يهدف في الأساس للإساءة للجامعة الأمريكية بالقاهرة".

وأوضح حاتم أن قانون الجامعات المصرية وقانون الجامعات الأمريكية، يحظر ذلك تماما، وأي شخص يتحرش حتى لو لفظيا يعاقب وتصل عقوبتها للفصل الكامل والنهائي من الجامعة حال التحقيق فيها.

وأكد حاتم أن الأمر خطير ومحظور في الجامعات المصرية والأمريكية ولم يحدث ذلك في الجامعة الأمريكية إطلاقا ولو كانت هناك مثل ذلك كانت من تم التحرش بها قدمت شكوى لإدارة الجامعة للتحقيق فيها.

وأكد أن هذه الواقعة لم تحدث ولا توجد واقعة مثل ذلك هذا العام ولا الأعوام السابقة، قائلاً: "ولو حدث كما يتحدثون ستكون إجراءاتها واضحة جدا للجميع ولا تهاون فيها إطلاقًا".

وكانت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كشفت أنه في ضوء الأنباء المتداولة، عن اغتصاب طفلة عمرها 14 عاما من طالب ينتمي للجامعة الأمريكية، وتهديده للطالبات، قالت: "إن الشخص يدعى أحمد بسام زكي، ليس طالبًا حاليًا بالجامعة، وترك الجامعة عام 2018، ولا توجد أي علاقة بينه وبين الجامعة منذ تركها".

وأكدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنها لا تتسامح إطلاقًا مع التحرش الجنسي، وتلتزم بالحفاظ على بيئة آمنة لجميع أفراد مجتمع الجامعة.

وتصدر هاشتاج باسم أحمد بسام زكي، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، منذ صباح اليوم، بعدما دشنت عشرات الفتيات، حكايات تعرضهن للتحرش، كما كتبوا، من قبل أحمد بسام.​