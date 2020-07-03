أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

صحفيون يدشنون مبادرة لدعم مصر في مفاوضات سد النهضة

12:45 ص الجمعة 03 يوليه 2020
صحفيون يدشنون مبادرة لدعم مصر في مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

كتب - أحمد مسعد:
دشن مجموعة من شباب الصحفيين، مبادرة هي الأولى من نوعها، لدعم مصر في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي يتم بناؤه على مجرى النيل الأزرق.

وتهدف المبادرة إلى الكشف عن مخاطر سد النهضة الإثيوبي على مصر، ومواجهة المغالطات والشائعات التي يتم بثها حول السد المتوقع أن تكون تأثيراته كبيرة على مصر.

وقال أعضاء المبادرة، إن التدشين جاء انطلاقًا من دورهم الاجتماعي في هذه الأزمة، الممتدة منذ ما يزيد عن تسع سنوات، وسط تحذيرات مصرية سودانية ودولية من اتخاذ أي إجراءات أحادية من قبل إثيوبيا بملء وتشغيل سد النهضة.

وتستعين المبادرة بخبراء ومتخصصين وعلماء من كل الدول لتفنيد مخاطر سد النهضة الإثيوبي، والرد على الشائعات المتعلقة به، مع متابعة دقيقة لكل التطورات المتعلقة بمفاوضات السد، خاصة بعد إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي الأيام الماضية ومناقشته أيضا، وذلك بـ 4 لغات وهي "العربية والفرنسية والإنجليزية والسواحيلية".

شباب الصحفيين سد النهضة

الخبر التالى:

بعد سقوط الحفار على السائق.. الجيزة تحيل المشرف على إزالة عقار ببشتيل للتحقيق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10776482

    عدد المصابين

  • 5528165

    عدد المتعافين

  • 517666

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انهيار البطل.. مانشستر سيتي يفسد احتفالات ليفربول بهزيمة ثقيلة