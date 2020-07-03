تعرف على بدل العدوى المخصص للعاملين بالمهن الطبية بالقانون الجديد "نص كامل"
مصراوي
يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، تعديلات قانون المهن الطبية، الذي يهدف إلى تحسين أجور العاملين بالمنظومة الصحية، والذي قدمته الحكومة للبرلمان تقديرا لجهود العاملين فى مواجهة فيروس كورونا .
ونص مشروع القانون الذى حصل مصراوي على نسخة منه، على زيادة البدل الفئات الخاصة كما جاء بمشروع القانون، كالآتي:
- ١٢٢٥ جنيهًا للأطباء البشريين، و٨٧٥ لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي، و۷۹۰ لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠ للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين
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