"الأنبا شنودة".. أول دير يعلن فتح أبوابه لاستقبال الزوار.. والبراموس: مستمرون في الإغلاق

كتب- مصراوي:

بدأت بعض الأديرة العودة لفتح أبوابها مجددا بالتزامن مع عودة فتح الكنائس، لاستقبال الزائرين، فيما أعلن البعض الآخر استمرار الغلق خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد أن أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه سيتم إعادة فتح الكنائس في القاهرة والإسكندرية يوم ٣ أغسطس المقبل.

وأعلن دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين "الدير الأبيض" بسوهاج عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين، بمناسبة الاحتفال بعيد القديس الأنبا شنودة شفيع الدير، حتى الخميس ٣٠ يوليو من الساعة الخامسة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وأعلن دير الأنبا شنودة أنه سيغلق أبوابه أيام الجمعة ٣١ يوليو والسبت والأحد ١، و٢ أغسطس، ليعود لفتح أبوابه مرة أخرى بدءًا من الاثنين ٣ أغسطس.

في المقابل، أعلن دير السيدة العذراء "البراموس" بوادي النطرون، أن أبواب الدير مازالت مغلقة أمام الزوار سواء أفرادًا أو مجموعات، وذلك حتى إشعار آخر.

وأكد دير السيدة العذراء مريم البراموس على عدم توقع قبول استثناءات فيما يخص الزيارات.

وكشفت مصادر كنسية لمصراوي، أن أغلب أديرة مصر ستستمر في الإغلاق وعدم استقبال الزوار خلال الفترة المقبلة، حيث يتم إقامة القداسات للرهبان فقط، بينما لن يُسمح باستقبال الزوار لدى أغلب الأديرة منعا للتجمعات، وخاصة خلال أيام إجازة عيد الأضحى.

وكان قد احتفل دير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي، بعيد استشهاد شفيع الدير ورفيقيه القديسين الأنبا اندراوس والأنبا خريستوذللو.

وصلى نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي صلاة العشية بالدير وشاركه بعض الآباء كهنة الإيبارشية ومجمع راهبات الدير، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، كما صلى نيافته قداس العيد، بالدير ذاته.