"التنسيق الحضاري" يدرب مهندسي الأحياء على التعامل مع المناطق التراثية
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كتب- مصراوي:
أعلن المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن وضع خطة تدريبية وبرنامج محاضرات بالتعاون مع محافظة القليوبية، لإعداد وتأهيل مهندسي المحافظات والأحياء وتدريبهم.
ويأتي ذلك سعيا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الأداء الحكومي لاستراتيجية برنامج عمل الحكومة المصرية ٢٠٣٠.
وكانت المحاضرة الأولى التي أقيمت الأيام القليلة الماضية شملت التعريف بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري وأهدافه ودوره في الحفاظ على التراث المعماري من خلال التوثيق ورفع كفاءة الفراغات العامة من خلال المبادرات التي يتبناها الجهاز.
وشملت المحاضرة الثانية التعريف بالقوانين والتشريعات الخاصه بالجهاز وكيفية تعامل المحليات مع قانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ و١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ واستعراض كيفية تطبيق هذه القوانين في المناطق المختلفة، وكذلك استعراض بعض المشاريع للفراغات والميادين العامة.
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