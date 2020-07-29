"الثقافة" تفتح باب المشاركة في مسابقة "أنا المصري" لـ15 أغسطس

كتب- مصراوي:

قرر قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مد موعد استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب حتى منتصف أغسطس المقبل.

وقال جلال، في بيان صحفي اليوم: لقد تقرر مد فترة استقبال الأعمال المشاركة في الموسم الثالث من مسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، حتى منتصف أغسطس بدلا من أول أغسطس، نظرا لوجود فترة إجازة عيد الأضحى المبارك ضمن فترة المسابقة، ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة في المسابقة.

وتقام المسابقة ضمن فعاليات مبادرة وزارة الثقافة "خليك في بيتك.. الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي وتجرى المسابقة في فروع "الغناء - التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي".

ويقدم القطاع هذا العام خمس جوائز مالية، المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.

وشروط المسابقة هي ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد عن 45 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرار موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل.

ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية (كلمات - لحن - غناء) بصيغة MP3 ويرسل مع استمارة المشاركة على البريد الإلكتروني التالس: anaelmaasry2020@gmail.com

وتعرض الأعمال الفائزة على قناة اليوتيوب لوزارة الثقافة.