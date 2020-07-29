أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

البحوث الإسلامية: إيقاف واعظ بالبحر الأحمر وإحالته للمحاكمة التأديبة لأفكاره المتطرفة

10:17 م الأربعاء 29 يوليه 2020
البحوث الإسلامية: إيقاف واعظ بالبحر الأحمر وإحالته للمحاكمة التأديبة لأفكاره المتطرفة

الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسل

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إيقاف واعظ تابع لإدارة البحر الأحمر، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليه من تجاوزات وأفكار إرهابية منحرفة تخالف المنهج الأزهري الوسطي.

وأكد أمين البحوث الإسلامية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا تهاون على الإطلاق مع كل من يثبت مخالفته للمنهج الأزهري المعتدل، أو انتمائه لأي تيارات منحرفة مؤكدا على موقف مجمع البحوث الإسلامية الثابت من محاولات التضليل المستمرة من جانب أصحاب المصالح والأجندات الخاصة، سواء في الداخل أم الخارج ممن لا يريدون لمصر وأهلها الخير ويسعون إلى زعزعة الاستقرار الداخلي للدولة المصرية.

الدكتور نظير عياد مجمع البحوث الإسلامية المحاكمة التأديبة أفكار متطرفة

الخبر التالى:

"الثقافة" تفتح باب المشاركة في مسابقة "أنا المصري" لـ15 أغسطس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتداء الكمامات وإجراءات العيد.. 5 تكليفات من مدبولي للمحافظين: تعاملوا بحسم