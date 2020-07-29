البحوث الإسلامية: إيقاف واعظ بالبحر الأحمر وإحالته للمحاكمة التأديبة لأفكاره المتطرفة

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إيقاف واعظ تابع لإدارة البحر الأحمر، وإحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لما نسب إليه من تجاوزات وأفكار إرهابية منحرفة تخالف المنهج الأزهري الوسطي.

وأكد أمين البحوث الإسلامية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا تهاون على الإطلاق مع كل من يثبت مخالفته للمنهج الأزهري المعتدل، أو انتمائه لأي تيارات منحرفة مؤكدا على موقف مجمع البحوث الإسلامية الثابت من محاولات التضليل المستمرة من جانب أصحاب المصالح والأجندات الخاصة، سواء في الداخل أم الخارج ممن لا يريدون لمصر وأهلها الخير ويسعون إلى زعزعة الاستقرار الداخلي للدولة المصرية.