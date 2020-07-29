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المقاولون العرب تنتهي من إصلاح محور 26 يوليو وتشغيل الطريق في الاتجاهين

09:34 م الأربعاء 29 يوليه 2020
المقاولون العرب تنتهي من إصلاح محور 26 يوليو وتشغيل الطريق في الاتجاهين

محور 26 يوليو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، انتهاء عمليات الإصلاح بمحور 26 يوليو والتي قامت بها الشركة بإجمالي طول 210 أمتار وتم تشغيل الطريق في الاتجاهين بالتنسيق مع مديرية الطرق وإدارة المرور بالجيزة.

وأضاف صلاح، في بيان، اليوم، أن الشركة قامت بعملية الإصلاح جزئيا حتى انتهت من الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إلى ميدان لبنان في شهر مايو الماضي بعد أن تم إزالة طبقات الأسفلت والتربة أسفلها وتم إعادة الردم على طبقات طبقا للمواصفات الفنية وتركيب النيوجيرسي ومن ثم استخدام الجزء المنتهي في عمل التحويلة المرورية.

وأوضح أن الشركة انتهت اليوم من أعمال الأسفلت وتم فتح الطريق تيسيرا على المسافرين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح التي قدمها استشاري المشروع كان الغرض منها ضمان عدم حدوث تأثير في ذلك القطاع مستقبلا، حيث تم عمل بلاطة خرسانية بمسطح 2400 متر مرتكزة على 44 خازوق بعمق 32 مترا وبقطر 1 متر.

محور 26 يوليو شركة المقاولون العرب عمليات الإصلاح إدارة المرور

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