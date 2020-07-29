ضبط أقراص مخدرة مع إيطالي ومصري قبل تهريبها بالمطار

ضبط أقراص مخدرة مع إيطالي ومصري قبل تهريبها بالمطار
كتب- محمد عبيد:
نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة، أخفاها راكبين إيطالي ومصري فور وصولهما من روما لتهريبها وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.
وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه كل من حسن مختار، وأشرف عبدالحميد مأموري الجمارك في راكبين أحدهما إيطالي والآخر مصري الجنسية، وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف حسام الشافعي مأمور الضبط تحت إشراف أمير مطر مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكبين، تبين وجود 2440 قرصا من عقار أوكسيجك المشتق من مخدر الأفيون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
92947
عدد المصابين
-
35959
عدد المتعافين
-
4691
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
16607203
عدد المصابين
-
10168522
عدد المتعافين
-
9697469
عدد الوفيات
إعلان