ضبط أقراص مخدرة مع إيطالي ومصري قبل تهريبها بالمطار

كتب- محمد عبيد:

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولتي تهريب كمية من الأقراص المخدرة، أخفاها راكبين إيطالي ومصري فور وصولهما من روما لتهريبها وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه كل من حسن مختار، وأشرف عبدالحميد مأموري الجمارك في راكبين أحدهما إيطالي والآخر مصري الجنسية، وبالعرض على أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف حسام الشافعي مأمور الضبط تحت إشراف أمير مطر مشرف الصالة الخضراء لتفتيش حقائب الراكبين، تبين وجود 2440 قرصا من عقار أوكسيجك المشتق من مخدر الأفيون مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبهما.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.