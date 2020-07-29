برلماني: الجيش الليبي كشف مطامع تركيا وقطر والإخوان للسطو على الهلال النفطي

كتب- مصراوي:

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب مستقبل وطن بالقاهرة، أن الجيش الوطني الليبي كشف الأهداف الشيطانية للنظام التركي الإرهابي للسطو على النفط الليبي ومقدرات وثروات الشعب الليبي الشقيق بالتعاون مع النظام القطري الإرهابي.

وقال مسعود، في بيان، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ مخطط أردوغان الإجرامي يتمثل في إرسال تركيا مرتزقة ودواعش وإرهابيين ينتمون إلى جنسيات عدة غير السورية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الجيش الوطني الليبي كشف عن أن تعزيزات الجبهة مستمرة للدفاع عن الهلال النفطي لأن مطامع تركيا وقطر وتنظيم الإخوان تتركز على الهلال النفطي.

وطالب النائب أمين مسعود، المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، بسرعة التصدي لأطماع أردوغان.