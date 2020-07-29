تطبق عليها زيادة الأسعار.. السكة الحديد تعلن جدول تشغيل 38 قطارا جديدا​

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية، إنه سيتم تشغيل 6 قطارات جديدة، روسية الصنع، بالوجهين القبلي والبحري، بدءا من غدٍ الخميس.

وأعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر مجلس الوزراء، زيادة أسعار تذاكر القطارات اعتبارا من غدٍ الخميس، مؤكدا أن الزيادة ستكون على القطارات الجديدة فقط.

وجاءت مواعيد القطارات الجديدة، بواقع 4 قطارات للوجه القبلي، و2 للاسكندرية، وذلك على النحو التالي:



- قطار 1006 خط "القاهرة - سوهاج" يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساءً.

- قطار 1007 خط "سوهاج - القاهرة" يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءً ليصل سوهاج 12:00 صباحا.

- قطار 1004 خط "القاهرة - أسيوط" قيام الساعة 8:15 صباحا، وصول سوهاج 12:30 ظهرا.

- قطار 1005 خط "أسيوط - القاهرة" قيام الساعة 5:30 مساءً، وصول الساعة 11:45 مساءً.

- قطار 1031 خط "القاهرة - الإسكندرية" قيام الساعة 8:10 صباحا، وصول 11:05 صباحا.

- قطار 1030 خط "الإسكندرية - القاهرة" قيام الإسكندرية الساعة 4:30 عصرا، وصول القاهرة 7:25 مساءً.

وأكد الفريق كامل الوزيرـ أنه تم تطوير ثلاثة أنواع من العربات وهي الدرجة الثالثة والأولى فاخرة والإسباني، مشيرا إلى أن جميع أعمال تطوير العربات تمت بأيادٍ مصرية وداخل ورش السكة الحديد وشركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

وشدد وزير النقل: الوزارة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحتفل اليوم بتشغيل الجرارات الجديدة والعربات الروسية الجديدة كبداية لمرحلة التطوير الشاملة التي التزمنا ووعدنا بها، مضيفا أن هذه الاصطفاف هو جزء من اصطفافات لـ38 قطارا بـ11 محطة رئيسية بالجمهورية هي (القاهرة، الإسكندرية، بورسعيد، الزقازيق، طنطا، المنصورة، أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، سوهاج).

ولفت إلى أنه سيتم تشغيل بعض هذه القطارات ضمن تشغيل عيد الأضحى المبارك في حالة وجود أي كثافات في حجوزات العيد من الركاب، موضحا أنه سيتم اصطفاف العربات حتى العيد لمشاهدة الركاب التحديث الكبير لقطارات السكك الحديدية.