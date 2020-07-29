النائب جون طلعت يقترح وضع تمثال لطبيب الغلابة بالعاصمة الإدارية

كتب- مصراوي:

اقترح النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، تصميم تمثال للدكتور محمد مشالى "طبيب الغلابة"، الذي وافته المنية أمس، بعد مسيرة ثرية بالتفاني والعطاء، وخدمة الفقراء، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تمثل نبراسا للتنمية والنهوض بالدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وناشد طلعت، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، رئيس مجلس الوزراء، دراسة هذا المقترح ليظل الدكتور محمد مشالي حاضرا رغم المغيب، بعد أن وهب طوال مسيرة حياته كل ما يملك لمساعدة الفقراء، وبادلوه مكانة في قلوبهم مرصعة بالحب والعرفان والتقدير.

وأكد طلعت، أن الدكتور مشالي قدوة ونموذجا لشباب الأطباء، وعلامة مضيئة في سجل أبناء هذا الوطن، الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل خدمة وطنهم، وأبنائه، وكان راهبًا في محراب عيادته، يؤدي يوميا فروض العطاء لمرضاه، لم يتأخر يوما عن طالبيه، سعيدا بخدمتهم دون مطلب أو مأرب، مسخرا جهده ووقته وماله من أجل علاج من لجأ إليه، أو طلب معونته.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن شباب الأطباء عليهم أن يهتدوا بمسيرة الراحل الكريم، ويخلدوا أسماءهم بأحرف من نور في ذاكرة وطن لا ينسى من كان خدوما لأبنائه.

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