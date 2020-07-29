ثلاثة مواقع عربية تنافس وبقوة بمحتواها الخصب المتجدد دومًا - إعلان تحريري

ثلاث مواقع عربية تنافس وبقوة بمحتواها الخصب المتجدد دوماً والذي يحقق للزائر تكاملية البحث فلن يبحث زائرهم عن شيء إلا وجده .

وتحقق تلك المواقع التي تعد من أقوى المواقع العربية مصدراً موثوقاً للمعلومات والثقافة والتسلية و منبرا خصبا لمتابعة الأحداث وصقلا احترافيا للهوايات .

في وقت أصبح الإنترنت هو بحر صاخب وهو نبع المعرفة والحياة فلا تستطيع أن تتخلى عنه أبداً حيث إن شبكات البحث تروي عطشك الدائم للمعرفة، وهو مرسى لكل ما تفكر فيه حيث تجد فيه ما قد يتخيله عقلك أو لا يتخيله.

تعددت المصادر على شبكات البحث وأصبح بعضها غير موثوق المنبع ومنها ما هو تكرار وتكرار دون أن يهبك أي جديد .

وتداخلت المواقع واختلط الغث والسمين لكن دوماً القوي يفرض نفسه في ساحة المعركة ومن هنا كانت تلك المواقع : محيط ، محتوى سي جي العربية هي أقوى المواقع العربية ..التي يرتادها الباحث والزائر والمتابع العربي.

موقع (محيط)

موقع محيط (m7et.com) موقع شامل ومتعدد الأقسام والتخصصات يأخذ القارئ العربي إلي أعماق العلم والمعرفة وأروقة البحث الموثق ...محيط اسم على مسمى مترامي الأطراف على مرمى بصرك وعقلك وسوف تجد فيه ضالتك بسهولة ويسر …

إن كنت غواصا في بحور المعرفة والبحث تعالى معنا إلي موقع يحقق كل طموحات القارئ العربي

محيط موسوعة عربية كاملة تجد فيها ضالتك في اتساع وشمولية مع توثيق لكل معلومة من مصادرها .

تعالي معنا لنتصفح الأدب العربي في قسم خاص به يحتوي على الأدباء والشعراء العرب الذين يمثلون التراث العربي الأصيل ويحتوي أيضا علي القصائد المشهورة وشرح وتحليل لها في عرض تاريخي أدبي ونقدي ..

يحوي أيضا هذا القسم : (حكم وأقوال ) و (عبارات وكلمات ) .

يهتم محيط الأسرة العربية والتعليم وهناك قسم خاص لدول الخليج العربي حيث يسعى هذا القسم إلي خدمة الزائر الخليجي ذو الذوق الرفيع والذي يبحث عن كل ما هو جديد في بلده من أحداث وتكنولوجيا أو قوانين وخدمات في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والكويت وقطر .

قسم المنوعات يقدم لك في موقع محيط أسعار الحيوانات والطيور أسعار الذهب صفات وتحليل الشخصية و غرائب وعجائب عزيزي الباحث والدارس سوف يكون لك موقع محيط منبرا خصبا للبحث و ملاذا آمنا لمعلوماتك وأخبارك

محيط موقع قوي وشامل ومتسع فهو حقا محيط يحلو لنا الغوص وسط لآلئه .

موقع ( محتوى )

موقع محتوى (muhtwa.com) هو موقع متميز جدا بطلته الثقافية الشاملة التي تحقق للزائر والمتابع كل ما يصبو إليه من معلومات ثقافية و إخبارية تخص الحياة , يهتم الموقع بتقديم معلومات عبر مقالات موثقة تحتوي على السرد الراقي مع المحتوى الخصب والمعلومات الغزيرة التي تهم القارئ ويكثف البحث عنها ويقدمها بصورة سلسة ومنتظمة فلا تفقد الحداثة والتجديد ويجد القارئ فيها كل المستجدات التي تهمه .

موقع محتوى يمتلك العديد من تخصصات البحث التي تحتاجها في حياتك العملية والثقافية والعلمية من تعليم و دورات وشهادات تعليم اللغات الأبحاث الدراسية وأساليب التعلم وحتى الإذاعة المدرسية لها قسم في ( محتوى) تقدم من خلاله إذاعات متميزة تيسر على الطالب الاستعانة بها لتقديم محتوى إذاعي متميز وبراق هذا القسم يوفر للدارس والباحث العديد من الاختيارات والمجالات التي يحتاجها فتجد مثلا : قسم اللغة العربية تعليم اللغة على أصولها وكيفية كتابة موضوع تعبير مع تعلم النحو والصرف ستجد ضالتك في الإعراب و لن تعجزك كلمة أثناء الكتابة أو القراءة , فمهما كانت صعوبة اللغة العربية إلا أنها ستظل البحر الذي في أحشائه الدر كامن وإذا سألوا الغواص عن صدفاتها …. سيجيب : اذهب إلى موقع محتوى وتعلم السباحة بين أمواج البحر من مصادره الموثوقة وبأسلوب يحببك في الغوص و السباحة.

وهناك قسم العناية يقدم قصات الشعر للمرأة العصرية ومقالات العناية بالشعر والبشرة و , أناقة آدم و أزياء و موضة حتى المشكلات الزوجية وحلولها تجدها لدينا في موقع محتوى وستجد أقساما لكل من التالي :

- مجرات وكواكب

- علم طبقات الأرض

- علم نفس وتنمية بشرية

-اكتشافات واختراعات

-معالم سياحية

- تأشيرات سفر و سياحة

يا صديقي لن تبحث عن محتوى إلا وسوف تجده في موقع : ( محتوى ) في صورة مقالات زاخرة بمعلومات موثقة من مصادرها , موقع يتصدر فهو حقا ( محتوى ).... المحتوى الحصري.

موقع (سي جي العربية )

يعد موقع سي جي العربية (ceges.org) من المواقع العربية المميزة والخصبة بالمحتوى الهادف , والأسلوب السلس , والسرد الراقي يحتوي الموقع على مقالات متعددة ومختلفة في شتى المجالات التي يحتاجها الزائر العربي.

يهتم موقع سي جي العربية بالمتابع السعودي وتقدم له كل ما يبحث عنه من أخبار هامة يحتاجها في حياته اليومية مثل : التقويمات الخاصة بمواعيد الدراسة و تغطية شاملة خدمية عن رواتب الموظفين بالدولة أو عن الحسابات البنكية التي يمكن التعامل بها .

كما تعرض لكم سي جي العربية مواعيد المباريات العالمية وتردد القنوات الرياضية التي تعرضها وتقدم لكم من خلال مقالات رياضية المعلومات والأخبار الحصرية في إطار بسيط و خفيف و سرد جميل .

عزيزي المتابع سوف تجد في موقع سي جي العربية تردد القنوات المختلفة على شاشات الفضائيات .

و مواعيد صرف المعاشات الاجتماعية و روابط فتح التسجيل في المواقع الخدمية السعودية مثل : نظام نور لطلاب المرحلة الابتدائية وروابطها ,

وكذلك روابط تهم الجامعيين ومواعيد اختبارات القدرات العامة للجامعيين , كما تقدم أيضا أخبار وزارة الدفاع من حيث مواعيد تقديم الخدمة العسكرية للجامعيين عبر بوابة القبول والتجنيد , ومواعيد التقديم في الكليات العسكرية .

وأيضا سوف تجد عزيزي زائر سي جي العربية روابط

خدمية لوزارة التعليم وزارة الصحة وكل ما يحتاجه المواطن السعودي والمقيم .

و عندما تفكر في إهداء طفلك القادم اسما جميلا يقدم لك سي جي العربية قسما خاصا بالأسماء ومعانيها لتختار منه ما يميل إليه قلبك .

سي جي العربية يقدم الرسائل الجميلة لكل المناسبات بشكل متطور ومتحدث دوما بلا إعادة أو تكرار، فهو يقدم للزائر كل جديد ولا يبخل عليه أبدا سوف تجد بوستات راقية تستخدمها في شبكات التواصل الاجتماعي يجعلك تبدو أكثر تميزا، وأكثر حداثة ودوما لديك الجديد

رسائل التهنئة الرقيقة التي صاغها أرق الكتاب يقدمها لك الموقع هدية فواحة بالزهور.