الطيران المدني: مطار طابا يبدأ استقبال الرحلات السياحية الأسبوع المقبل​

كتب- محمد عبيد:

قالت وزارة الطيران المدني، إنها تلقت عدة خطابات من شركات السياحة ومنظمي الرحلات لتسيير رحلات جوية إلى مطار طابا، حيث يستقبل مطار طابا أول رحلة دولية قادمة من بولندا في 5 أغسطس المقبل.

وتعاقدت شركة مصر للطيران مع إحدى الشركات السياحية لتسيير 7 رحلات طيران عارض لمدينة طابا خلال الفترة من 19 أغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل بالإضافة إلى 10 رحلات طيران عارض أيضاً لمدينة شرم الشيخ.

ويأتي ذلك عقب زيارة وزيرا الطيران والسياحة لطابا مؤخراً، حيث تفقد الطيار محمد منار مطار طابا، وتابع على جاهزية المطار الذى يعد من المطارات السياحية الواعدة لاستقبال الرحلات الدولية والداخلية القادمة إلى مدينة طابا.

وأكد منار، حرص وزارة الطيران وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار في تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحة وشركات الطيران ومنح شركات الطيران التي تقصد المطارات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والأيواء بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 20% على الخدمات الأرضية حتى آخر أكتوبر المقبل، وذلك لتنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.