انعدام الثقة.. "الاياتا" تكشف أسباب تراجع حركة السفر في الشرق الأوسط

كتب - محمد عبيد:

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، دول الشرق الأوسط إلى تنسيق وتوحيد الإجراءات للركاب على مستوى المنطقة مع عودة تشغيل الرحلات الجوية بشكل منتظم، وذلك بالتنسيق مع الإطار العالمي لحماية الصحة والذي وافقت عليه منظمة الطيران المدني "الإيكاو" ضمن خطة "الإقلاع".

وأكد "الاياتا"، أن التطبيق غير المتسق لهذه الإجراءات مع إضافة قيود لا تضيف قيمة وقد تسبب بتلاشي ثقة الركاب ويعرقل استئناف النقل الجوي في المنطقة.

من جانبه قال محمد علي البكري، نائب رئيس "الاياتا" لأفريقيا والشرق الأوسط: "نشهد في الوقت الراهن إعلان بعض الدول عن رفع القيود المفروضة على الطيران، والتي تعد خطوة إيجابية، إلا أننا نواجه بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذي قد يسبب بعض الصعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع، خاصة أن بعض الدول تطالب بتحاليل صحية من الركاب قبل السفر وفور الوصول يتم إجراء تحاليل لهم وبعد مرور 10 أيام يطالبون الركاب بتحاليل جديدة للتأكد من خلوهم من الفيروس وهذا يتسبب بتكاليف كبيرة وانعدام ثقة في السفر لدي الركاب، لذلك نطالب بفتح المجالات الجوية وفقًا لإجراءات موحدة.

وأشار "البكري"، الى حجم الحركة الآن في الشرق الأوسط حوالي 30‎% مما كانت عليه في 2019، مما يؤكد أن حجم الحركة بطيء للغاية رغم فتح المجال الجوي في الشرق الأوسط وأفريقيا ولكن مازالت بعض الدول لم تفتح المجال.