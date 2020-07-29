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الحكومة توافق على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

04:40 م الأربعاء 29 يوليه 2020
الحكومة توافق على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر وأمريكا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو 2020.

ويهدف التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة إلى إتاحة مبلغ 30 مليون دولار كمساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة في زيادة التوظيف لخريجي التعليم العالي، ودعم القدرة المؤسسية لمؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال تعزيز الشراكات، وزيادة الالتحاق في برامج التعليم العالي المصرية من خلال المنح الدراسية.

اتفاقية منحة المساعدة مجلس الوزراء أمريكا مصر مبادرة التعليم العالي

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