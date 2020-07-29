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تراجع بـ "الإسكندرية".. أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

04:23 م الأربعاء 29 يوليه 2020
تراجع بـ "الإسكندرية".. أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

تراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.92 جنيه للشراء، و16.02 للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

الدولار أسعار الدولار الإسكندرية

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