اعتبارا من الغد.. ما خطوط السكة الحديد التي يشملها زيادة التذاكر؟

كتب- أسامة علي:

قال مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية، إنه سيتم تشغيل ٦ قطارات جديدة، روسية الصنع، بالوجهين القبلي والبحري،بدءا من غدا الخميس.

وأعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، بمقر مجلس الوزراء، زيادة أسعار تذاكر القطارات اعتبارا من غدا الخميس، مؤكدا أن الزيادة ستكون على القطارات الجديدة فقط.

وجاءت مواعيد القطارات الجديدة، بواقع ٤ قطارات للوجه القبلي، وقطاران للاسكندرية، وذلك على النحو التالي:

_ قطار 1006 خط " القاهرة - سوهاج " يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساءا.

- قطار 1007 خط " سوهاج - القاهرة " يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساءا ليصل سوهاج 12:00 صباحا.

- قطار 1004 خط " القاهرة - اسيوط " قيام الساعة 8:15 صباحا، وصول سوهاج 12:30 ظهرا .

- قطار 1005 خط " اسيوط - القاهرة " قيام الساعة 5:30 مساءا قيام الى 11:45 مساءا وصول.

- قطار 1031 خط " القاهرة - الإسكندرية " قيام الساعة 8:10 صباحا ، وصول 11:05 صباحا.

- قطار 1030 خط " الاسكندرية - القاهرة " قيام الاسكندرية الساعة 4:30 عصرا، وصول القاهرة 7:25 مساءا.

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، وزير النقل، أنه تم تطوير ثلاثة أنواع من العربات وهي الدرجة الثالثة والأولى فاخرة والإسباني، مشيرا إلى أن جميع أعمال تطوير العربات تمت بأيادٍ مصرية وداخل ورش السكة الحديد وشركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع .

وأكد وزير النقل، أن الوزارة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر تحتفل اليوم بتشغيل الجرارات الجديدة والعربات الروسية الجديدة كبداية لمرحلة التطوير الشاملة التي التزمنا ووعدنا بها، وأن هذه الاصطفاف هو جزء من اصطفافات لـ 38 قطار بـ 11 محطة رئيسية بالجمهورية هي (القاهرة ، الاسكندرية، بورسعيد، الزقازيق، طنطا، المنصورة، أسيوط، اسوان، الاقصر، المنيا، سوهاج).

ولفت إلى أنه سيتم تشغيل بعض هذه القطارات ضمن تشغيل عيد الأضحى المبارك في حالة وجود أي كثافات في حجوزات العيد من الركاب، موضحا أنه سيتم اصطفاف العربات حتي العيد لمشاهدة الركاب التحديث الكبير لقطارات السكك الحديدية.