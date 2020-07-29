أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

مدبولي يحذر من التخلي عن الإجراءات الاحترازية.. ويؤكد: غلق الحدائق والمتنزهات في العيد

04:03 م الأربعاء 29 يوليه 2020
مدبولي يحذر من التخلي عن الإجراءات الاحترازية.. ويؤكد: غلق الحدائق والمتنزهات في العيد

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد غايات:

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المصريين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، مشددا على غلق الحدائق والمتنزهات خلال فترة عيد الأضحى:

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، عقده منذ قليل، أن هناك دول شهدت زيادة أعداد إصابات كورونا، بسبب قلة الوعي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وحذّر رئيس مجلس الوزراء، من التخلي عن الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا: "لو اقدر لله زادت الأعداد سيجبرنا العودة للإجراءات المشددة".

وقال "مدبولي"، إن حجم الاستثمارات فى السكة الحديد يصل إلى تريليون جنيه، موضحاً أن الدولة تسعى إلى تطوير هذا القطاع بشكل كبير.

وأكد أن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية مثل المترو والسكة الحديد والكهرباء، ونتحمل هذه التكلفة الاستثمارية على أن تلبي تكلفة استخدامها تكاليف التشغيل والصيانة وذلك للحفاظ عليه، متابعا: "لن يجب أن نهمل هذا الأمر كما حدث من عشرات السنين".

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء غلق الحدائق والمتنزهات العيد

الخبر التالى:

"الزراعة": تحصين أكثر من 2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى وكيفية أدائها بالمنزل