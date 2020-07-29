مدبولي يحذر من التخلي عن الإجراءات الاحترازية.. ويؤكد: غلق الحدائق والمتنزهات في العيد

كتب- محمد غايات:

طالب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المصريين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، مشددا على غلق الحدائق والمتنزهات خلال فترة عيد الأضحى:

وأضاف "مدبولي"، في مؤتمر صحفي، عقده منذ قليل، أن هناك دول شهدت زيادة أعداد إصابات كورونا، بسبب قلة الوعي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وحذّر رئيس مجلس الوزراء، من التخلي عن الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا: "لو اقدر لله زادت الأعداد سيجبرنا العودة للإجراءات المشددة".

وقال "مدبولي"، إن حجم الاستثمارات فى السكة الحديد يصل إلى تريليون جنيه، موضحاً أن الدولة تسعى إلى تطوير هذا القطاع بشكل كبير.

وأكد أن دور الدولة في توفير المرافق الأساسية مثل المترو والسكة الحديد والكهرباء، ونتحمل هذه التكلفة الاستثمارية على أن تلبي تكلفة استخدامها تكاليف التشغيل والصيانة وذلك للحفاظ عليه، متابعا: "لن يجب أن نهمل هذا الأمر كما حدث من عشرات السنين".