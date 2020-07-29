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"مثال للإنسانية".. هيئة الرعاية الصحية تنعي "طبيب الغلابة"

03:59 م الأربعاء 29 يوليه 2020
"مثال للإنسانية".. هيئة الرعاية الصحية تنعي "طبيب الغلابة"

طبيب الغلابة

كتب - أحمد جمعة:

نعت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، طبيب الغلابة محمد مشالي، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 76 عاما، تاركًا وراءه سيرًة طيبًة عطرة كلها محبة تملأ قلوب المصريين.

وقالت الهيئة في نعيها، إن الطبيب الراحل كان مثالا للإنسانية ولم يبخل على مدار أكثر من 45 عاما،ً بتقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للمحتاجين وغير المقتدرين ماديًا، كبارً وصغارًا، متحديًا جميع الظروف الاقتصادية وغلو الأسعار حيث ظل ثمن الكشف الطبي الخاص به كما هو لسنوات، كما أنه كان نعم العون لغير المقتدرين وبلا أي تمييز، ليضرب مثالًا خالدًا في العطاء الإنساني ويرفع راية روح المهنة دائمًا وقبل أية اعتبارات أخرى.

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طبيب الغلابة هيئة الرعاية الصحية محمد مشالي

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