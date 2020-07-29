القوى العاملة: تعيين 2803 شاب وصرف 61 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

كتب يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية نحو 2803 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي الهمم من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 438 فرصة عمل بالقطاع الخاص.

وبحسب بيان اليوم، قال مدحت الغمراوي مدير المديرية، في تقرير للوزير، عن إنجازات المديرية خلال شهر يونيو الماضي، إنه تم في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تسجيل 182 عاملاً، وصرف رعاية اجتماعية لـ 16 مولوداً، و7 منح زواج، فضلا عن 3 منح وفاة بإجمالي 59 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2000 جنيه رعاية صحية من وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأضاف الغمراوي، أن المديرية، أجرت في مجال السلامة والصحة المهنية تفتيشا على 298 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر ذلك عن تحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية، ومنح شركة مخالفة مهلة قانونية، وحادثين جسيمين، وحالة وفاة واحدة، و 29 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس، وذلك من خلال مفتشيها خلال الشهر الماضي.