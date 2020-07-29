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الصحة العالمية: متعافون من كورونا تعرضوا لمشكلات صحية في الرئة والقلب

02:40 م الأربعاء 29 يوليه 2020
الصحة العالمية: متعافون من كورونا تعرضوا لمشكلات صحية في الرئة والقلب

مها الرباط

كتب - أحمد جمعة:

علقت الدكتورة مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على إصابة بعض الأشخاص بمشكلات صحية عقب التعافي من كورونا.

وقالت "الرباط" إن هناك معلومات أن الأشخاص الذين يتعافون من الفيروس يعانون من مشكلات صحية طويلة المدى مثل الإجهاد والتعب واعراض نفسية ومشكلات في الرئة والقلب لكن لم يتم تحديد عدد هذه الفئة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حول أحدث تطورات فيروس كورونا، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن هذه الأمراض تصيب في الغالب من خضعوا للعلاج من كورونا داخل العناية المركزة ويتم إجراء بحوث إكلينكية لحصر وتتبع تلك الحالات.

مها الرباط منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا التعافي من كورونا

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