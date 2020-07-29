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كامل الوزير: 111 مليار جنيه ديون السكة الحديد

02:37 م الأربعاء 29 يوليه 2020
كامل الوزير: 111 مليار جنيه ديون السكة الحديد

اللواء كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ديون السكة الحديد بلغت نحو 111 مليار جنيه لدى البنك المركزي وبعض الجهات.

وأضاف الوزير: "بندفع شهريا مرتبات الموظفين من البنك المركزي".

وقرر الوزير رفع تسعيرة خطوط بعض المسافات الطويلة للسكة الحديد اعتبارا من الغد الخميس.

وقال إن نسبة الرفع في قيمة التذكرة من 25 إلى 40 % فقط، وهي لا تغطي أكثر من 70 % من المصاريف التي دفعت.

جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس الوزراء منذ قليل.​

كامل الوزير ديون السكة الحديد مرتبات الموظفين مؤتمر مجلس الوزراء البنك المركزي

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