كامل الوزير: 111 مليار جنيه ديون السكة الحديد
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن ديون السكة الحديد بلغت نحو 111 مليار جنيه لدى البنك المركزي وبعض الجهات.
وأضاف الوزير: "بندفع شهريا مرتبات الموظفين من البنك المركزي".
وقرر الوزير رفع تسعيرة خطوط بعض المسافات الطويلة للسكة الحديد اعتبارا من الغد الخميس.
وقال إن نسبة الرفع في قيمة التذكرة من 25 إلى 40 % فقط، وهي لا تغطي أكثر من 70 % من المصاريف التي دفعت.
جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس الوزراء منذ قليل.
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