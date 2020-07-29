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وزير النقل يعلن رفع أسعار تذاكر بعض القطارات

02:32 م الأربعاء 29 يوليه 2020
وزير النقل يعلن رفع أسعار تذاكر بعض القطارات

كامل الوزير وزير النقل

قال الفريق كامل الوزير، إنه تقرر رفع تسعيرة خطوط بعض المسافات الطويلة للسكة الحديد اعتبارا من الغد الخميس.

وقال إن نسبة الرفع في قيمة التذكرة من 25 إلى 40 % فقط، وهي لا تغطي أكثر من 70 % من المصاريف التي دفعت.

جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس الوزراء منذ قليل.​

كامل الوزير رفع تسعيرة القطارات تذاكر القطارات مؤتمر مجلس الوزراء

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