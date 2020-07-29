وزير النقل يعلن رفع أسعار تذاكر بعض القطارات

قال الفريق كامل الوزير، إنه تقرر رفع تسعيرة خطوط بعض المسافات الطويلة للسكة الحديد اعتبارا من الغد الخميس.

وقال إن نسبة الرفع في قيمة التذكرة من 25 إلى 40 % فقط، وهي لا تغطي أكثر من 70 % من المصاريف التي دفعت.

جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس الوزراء منذ قليل.​