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مصر للطيران: إقلاع 25 رحلة تنقل 3 آلاف راكب من جنسيات مختلفة

11:41 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
مصر للطيران: إقلاع 25 رحلة تنقل 3 آلاف راكب من جنسيات مختلفة

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

أعلنت شركة مصر للطيران، عن جدول تسيير رحلاتها الدولية اليوم الأربعاء، والذي يشمل 25 رحلة دولية بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل 3 آلاف راكب من جنسيات مختلفة علي الرحلات المقررة.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الرحلات ستكون إلى وجهات (أمستردام - لندن - باريس - روما - ميلانو - تونس- الخرطوم- الشارقة- بيروت- نيويورك) ، ورحلتين جويتين إلى (دبي - أبوظبي) بالإضافة إلى رحلة داخلية لكل من (شرم الشيخ و الغردقة)، و رحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من (بغداد- الكويت - القصيم- بانكوك- الرياض- الدمام - المدينة المنورة) ورحلتين الى جدة، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3 آلاف راكب.

وأشارت الشركة الى أنه سوف يتم تسيير رحلات إلى اسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من اول أغسطس المقبل، وأيضا إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية من بينها رحلتين بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعية إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من أغسطس المقبل .ش

مصر للطيران رحلات جوية رحلات الشحن الجوي

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