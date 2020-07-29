قطع في الشبكة الهوائية لمحطة غمرة.. والمترو: حركة القطارات من رمسيس

كتب- مصراوي:

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن قطع بالشبكة الهوائية في محطة مترو غمرة، حدث في حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف عبدالهادي: تم تدوير حركة القطارات من محطة رمسيس.