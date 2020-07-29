أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

قطع في الشبكة الهوائية لمحطة غمرة.. والمترو: حركة القطارات من رمسيس

11:38 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
قطع في الشبكة الهوائية لمحطة غمرة.. والمترو: حركة القطارات من رمسيس

أرشيفية

كتب- مصراوي:
قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن قطع بالشبكة الهوائية في محطة مترو غمرة، حدث في حدود الساعة العاشرة و45 دقيقة صباح اليوم الأربعاء.
وأضاف عبدالهادي: تم تدوير حركة القطارات من محطة رمسيس.

مترو الأنفاق محطة غمرة رمسيس

الخبر التالى:

مصر للطيران: إقلاع 25 رحلة تنقل 3 آلاف راكب من جنسيات مختلفة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة في أسعار الذهب بمصر.. وجرام 24 يصل إلى ألف جنيه