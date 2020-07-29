حدث ليلاً: تحرك جديد في قضية "صفع المصري" بالكويت وتعافي قياسي لمرضى كورونا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كورونا مصر.. رقم مبشر جديد بفضل التعافي القياسي والحالات النشطة تنخفض - تفاعلي

لأول مرة منذ ظهور كورونا في مصر، عكس إجمالي الحالات النشطة المصابة بالفيروس المستجد اتجاهه الصاعد لليوم السادس على التوالي، وانخفض بواقع 2530 حالة خلال 6 أيام فقط بفضل الصعود الكبير في التعافي مع تقلص الإصابات المؤكدة المسجلة يوميا.

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تعافي قياسي.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 35959 حالة.

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النائب العام يوجه بمتابعة التحقيقات في واقعة التعدي على مصري بالكويت

أعلن النائب العام المستشار حماده الصاوي، أن إدارة التعاون الدولي، تتابع تحقيقات واقعة التعدي على مواطن مصري بدولة الكويت.

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مساعد طبيب الغلابة: "عيادة الدكتور مشالي لم تغلق أبوابها منذ 50 عامًا"

قال هاشم القماش، مساعد الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة، إن والدته كانت تعمل مع الدكتور مشالي منذ عام 1979، وهو بدأ في العمل معه منذ عام 1996، متابعًا: "احنا كنا عيلة معاه وعشرة عمر"، مشيرًا إلى أنه لم يمر أي أحد على شارع العيادة إلا ونظر على عيادة الدكتور مشالي.

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فيديو وصور- مصر تحتفل بخلوها من فيروس سي بإضاءة معالمها بالأخضر

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة "١٠٠ مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تعد نقطة تحول للمنظومة الصحية فى مصر، وأثبت للعالم قدرة مصر على الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان المصري.

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التموين: مصر ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي عالميًا

قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة، إن استعداد الوزارة تتم كما هو معتاد في المواسم والأعياد بوجود 18 ألف رأس في 36 شادر فضلا عن عمل المخابز والمطاحن بكامل طاقتها.

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مدير الوطنية للتطوير: نختار العمال غير المُدخنين وتدريبات صباحية للحفاظ على لياقتهم

قال المهندس سعيد حماد المدير التنفيذي للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إن تكنولوجيا المصانع التي افتتحها الرئيس اليوم تظهر للمرة الأولى في ظل تطور التكنولوجيا بصورة كبيرة وهو ما يوفر في الطاقة ويزيد الإنتاجية.

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ترامب يدافع عن عقار "هيدروكسي كلوروكين": فعال جدًا ضد كورونا

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، من جديد على دواء "هيدروكسي كلوروكين"، قائلا إنه "فعال جدا" ضد فيروس كورونا، حسبما ذكرت رويترز.

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بايدن: سأختار من يخوض الانتخابات إلى جانبى لمنصب النائب الأسبوع المقبل

مع انتشار التكهنات حول هوية نائب المرشح لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، قال المرشح الديمقراطي المفترض إنه سيختار من سيخوض الانتخابات على تذكرته فى منصب نائب الرئيس فى الأسبوع المقبل.

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الكويت تمنع 3 شيوخ من الأسرة الحاكمة ومسؤولين حاليين من السفر بتهم متعلقة بغسل الأموال

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني ليل الثلاثاء/الأربعاء، أنه تم منع 3 من شيوخ الأسرة الحاكمة الكويتية ومسؤولين حاليين من السفر بتهم متعلقة بغسل الأموال.

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أنقرة ترضخ للضغوط وتعلق التنقيب عن النفط في شرق المتوسط

بعد تصاعد التوتر مع اليونان، علّقت تركيا مشروع التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، مشيرة إلى "استعدادها للحوار". اليونان رحبت بالقرار التركي، مؤكدة أنها "مستعدة دائماً للحوار لكن ليس تحت التهديد".

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