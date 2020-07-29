4 شروط و11 خطوة.. كيف تحجز قطعة أرض من الإسكان؟

كتب - محمد عبدالناصر:



بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الثلاثاء، استقبال رغبات المتقدمين للحجز ضمن المرحلة الجديدة من أراضي الإسكان المتميزة، والأكثر تميزًا.

وتتضمن الأراضي السكنية المتميزة، 1719 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 192 مترًا، وحتى 1200 متر، بـ14 مدينة جديدة (بدر- العاشر من رمضان- برج العرب الجديدة- أكتوبر الجديدة- السادات- بنى سويف الجديدة- سوهاج الجديدة- غرب قنا- غرب أسيوط- طيبة الجديدة- الفيوم الجديدة- أسيوط الجديدة- أخميم الجديدة- أسوان الجديدة).

ويصل مقدم الحجز في الأراضي المتميزة، لـ100 ألف جنيه، لكن في مدينة أخميم الجديدة يصل مقدم الحجز لـ50 ألف جنيه فقط، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالأسبقية.

ويصل عدد قطع الأراضي الأكثر تميزا لـ632 قطعة بمساحات تبدأ من 294 متر وحتى 2300 متر، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة- العبور- بدر- أسوان الجديدة- العاشر من رمضان- طيبة الجديدة- برج العرب الجديدة- 15 مايو- سوهاج الجديدة).

كما يصل مقدم الحجز في الأراضي الأكثر تميزا لـ350 ألف جنيه، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالاسبقية.

شروط الحجز:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

2- ألا يكون سبق تخصيص للمتقدم قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي أو حصل على قطعة أرض من الإسكان (اجتماعي - متميز)

3- قطعة الأرض المخصصة للبيع يتم استخدامها للنشاط السكني فقط.

4- يحق للأسرة الواحدة حجز أكثر من قطعة أرض ضمن الأراضي الأكثر تميزا.

خطوات الحجز الإلكتروني:

- يتم استخراج رقم الاستمارة من الموقع المخصص للحجز www.hdb-reservation.com حتى 18 أغسطس المقبل.

- يمكن استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بكل مدينة والأراضي المطروحه بها.

- ينشئ المتقدم حسابًا جديدًا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني.

- يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في الدخول على الموقع.

- عن طريق الضغط على مفتاح (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لتسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمه القومي) ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج والزوجة) وجه وظهر في ورقة واحدة.

- في نهاية تسجيل البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل مبلغ جدية الحجز إليه.

بعد انتهاء فترة التسجيل يتم الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- ظهور شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- ظهور شاشة لاستيفاء بيانات سداد مقدم الحجز.

- ثم ظهور شاشة تمثل بيانات الأراضي المتاح الحجز عليها.

- الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.