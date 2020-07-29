أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

جهاز دمياط الجديدة: تسليم 480 وحدة بالإسكان المتميز مستمر حتى 23 أغسطس

04:00 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
جهاز دمياط الجديدة: تسليم 480 وحدة بالإسكان المتميز مستمر حتى 23 أغسطس

الإسكان المتميز

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة عن تسليم 20 عمارة سكنية بإجمالي 480 وحدة سكنية، بمشروع "الإسكان المميز" غرب الحي الخامس، وذلك حتى الأحد الموافق 23 أغسطس المقبل.

وأعلن رئيس الجهاز المهندس محمد رجب أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع.

وطالب أصحاب الوحدات المذكورة بالتوجه لبنك "التعمير والإسكان" فرع دمياط الجديدة، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بعد ذلك للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز بخطاب البنك الموجه للجهاز لتسلم الوحدة، وذلك بعد تسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم وحدات العمارات في أيام متتالية، لمنع التجمعات والتزاحم بين الفائزين بالوحدات السكنية عند إنهاء إجراءات التسليم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الإسكان المتميز وحدات سكنية جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة غرب الحي الخامس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المجلس الانتقالي يتخلى عن الإدارة الذاتية لجنوب اليمن تفعيلاً لمقترح سعودي