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مرشح الوفد عن القاهرة: توعية المواطنين بالمرشحين يزيد من نجاح العملية الانتخابية

12:42 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
مرشح الوفد عن القاهرة: توعية المواطنين بالمرشحين يزيد من نجاح العملية الانتخابية

المستشار كمال نجيب فرنسيس القس

مصراوي

دعا المستشار كمال نجيب فرنسيس القس، مرشح حزب الوفد الفردي عن محافظة القاهرة، الناخبين إلى ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة، واختيار المرشحين الأصلح الذين على دراية ومسئولية كاملة بوظائف ومهام مجلس الشيوخ الجديد.

والتقى فرنسيس عدد من الأهالي، لتوعيتهم بأهمية المشاركة والنزول يوم عملية الاقتراع وعدم الامتناع عن التصويت، ودعاهم إلى الإطلاع على السير الذاتية لكل مرشح والتدقيق في عملية اختيارهم للمرشحين الذين لديهم رؤية وبصيرة كاملة بشأن مجلس الشيوخ، ولديهم المقدرة على وضع برامج انتخابية فعالة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وحث المرشح الوفدي الناخبين على عدم التقاعس عن النزول، لأن ذلك واجب وطني أولا، وحق لكل ناخب أن يختار من يمثله ويعبر عن احتياجته ومتطلباته، مشيرا إلى أن توعية الناخبين بمرشحيهم سيزيد من فرصة نجاح العملية الانتخابية.

كمال نجيب فرنسيس القس حزب الوفد انتخابات مجلس الشيوخ

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