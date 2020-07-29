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تحرك برلماني لمواجهة إقبال المواطنين على شراء أدوية الفيتامينات

12:29 ص الأربعاء 29 يوليه 2020
تحرك برلماني لمواجهة إقبال المواطنين على شراء أدوية الفيتامينات

مجلس النواب

مصراوي

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تهافت المواطنين على شراء أدوية الفيتامينات رغم تحذير الصحة من كثرة تناولها وضرورة إصدار قرار بعدم صرفها بدون روشتة.

وأوضحت عبد الحليم، في طلبها، أن وزارة الصحة حذرت من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا»، دون إشراف طبي، وذلك نظرا لأن تلك الأدوية أصبحت تشكل خطورة وأضراراً كبيرة على الصحة.

وأشارت إلى أنه منذ ظهور جائحة فيروس زورونا، وتهافت المواطنين على الصيدليات وتم سحب كميات مبالغ فيها من أدوية الفيتامينات دون روشتة، أو الشعور بأي أعراض خاصة بالضعف أو سوء التغذية، يقينا لدى المواطنين بأن تلك الأدوية ستساهم في وقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أنه بالفعل تم سحب أدوية الفيتامينات والآن يوجد عجز في العديد من الصيدليات، في تغافل تام بأن كثرة تناول تلك الأدوية سيشكل خطورة على صحة الإنسان، ويؤدي لنتائج وخيمة، فبدلا من أن تكون نافعة في تغذية جسم الإنسان تتحول لخطر يهدد حياة الإنسان.

وتابعت: وزارة الصحة نوهت بضرورة استبدال هذه الفيتامينات بالتغذية السليمة والمتوازنة لجميع أفراد الأسرة، وتناول الفيتامينات والمعادن اللازمة بصورة يومية في الوجبات الغذائية، لتعزيز الصحة ورفع المناعة، ما يغني عن شراء وتناول الأدوية والفيتامينات، حيث يساعد ذلك على تحفيز وتقوية جهاز المناعة، ويعطي الجسم القدرة على مقاومة الأمراض، ويضمن الحفاظ على صحة جيدة.

وطالبت بالتصدي لعمليات الشراء العشوائية والتي تضر بصحة المواطنين، وذلك من خلال إصدار قرار ملزم للصيدليات كافة، بعدم صرف أي أدوية فيتامينات بدون روشتة وتحت إشراف طبي، وتعريض أي مخالف للمساءلة القانونية.

مجلس النواب الفيتامينات إيناس عبد الحليم

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