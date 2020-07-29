350 ألف جنيه جدية حجز.. ننشر كراسة شروط الإسكان الأكثر تميزا في 10 مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، استقبال رغبات المتقدمين للحجز ضمن المرحلة الجديدة من أراضي الإسكان الأكثر تميزا.

ويصل عدد قطع الأراضي الأكثر تميزا لـ 632 قطعة بمساحات تبدأ من 294 متر وحتى 2300 متر، بـ10 مدن جديدة (القاهرة الجديدة- دمياط الجديدة- العبور- بدر- أسوان الجديدة- العاشر من رمضان- طيبة الجديدة- برج العرب الجديدة- 15 مايو- سوهاج الجديدة).

ويصل مقدم الحجز في الأراضي الأكثر تميزا لـ350 ألف جنيه، ويتم الحجز والتخصيص بالنظام الإلكتروني بالاسبقية.

وجاءت كراسة شروط الحجز على النحو التالي: