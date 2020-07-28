قيادي بمستقبل وطن: افتتاح "الروبيكي" يعيد إحياء صناعة الغزل والنهوض بالقطن المصري

مصراوي

أشاد عبدالرحيم كمال، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، مرشح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، المجمع الصناعي الجديد بمدينة الروبيكي.

ويضم المجمع، في مرحلته الأولى 6 مصانع، هي الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج والنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

وأوضح في بيان له، الثلاثا، أن الرئيس السيسي وجه منذ 3 شهور بضرورة إحياء صناعة الغزل والنسيج والنهوض بالقطن المصري وإعادته رقم واحد في الأسواق العالمية وهو ما يظهر في الفترة الحالية.

وأضاف "كمال"، أن الرئيس حريص كل الحرص على عدم توقف عجلة التنمية والمشروعات، فمصر تسير بخطى ناجحة في التنمية وأصدق دليل على ذلك تصنيف المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري ووضعه في مرتبة مقدمة عن السابق، فضلا أن تلك المشروعات ستجعل مصر واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وتعيد الريادة المصرية من جديد في مجال الغزل والنسيج.

وأشار، إلي أن الدولة تتحرك بخطوات ثابتة في القطاع الصناعي وذلك لاستغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل وتوفير فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، مما يخدم الاقتصاد المصري.