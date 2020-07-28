لممارسة الاختصاصات الدستورية.. اللجنة الإدارية لـ "الشيوخ" تقر الهيكل التنظيمي للمجلس

مصراوي

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وممثل عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

وأقرت اللجنة من حيث المبدأ، الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ والذي تمت صياغته بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتيْن (248، 249) من الدستور وقانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، على أن يتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إدخال تعديلات يسيرة عليه بما يتوافق والتوجهات الحديثة للدولة المصرية.

ووافقت اللجنة من حيث المبدأ، على الطلبات المقدمة من (546) من العاملين بمجلس النواب، لنقلهم إلى مجلس الشيوخ، ومخاطبة مجلس النواب للنظر في الموافقة على نقلهم.

واستعرضت اللجنة، إجراءات حصر الأصول التي كانت مملوكة لمجلس الشورى الملغي، والتي آلت لمجلس النواب، بما فيها مبناه الرئيسي بالقاهرة وتجهيزاته، واتخذت الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، على أن تتولى اللجنة إدارتها لحين تشكيله، وأرجأت التسليم الفعلي للمبنى الرئيسي وتجهيزاته لما بعد انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.